亞果20億聯貸 台企銀主辦

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

由台灣企銀統籌主辦的亞果遊艇（7566）7年期20.2億元聯合授信案，昨（19）日舉辦聯貸典禮，亞果遊艇董事長侯佑霖表示，將以會員與泊位銷售為雙主軸，並推動環島帆船賽等活動帶動消費。

此聯貸儀式由台灣企銀董事長李嘉祥及亞果遊艇董事長侯佑霖共同主持，台南市長黃偉哲等人並到場致意。聯貸案由台灣企銀擔任統籌暨額度管理銀行，獲得第一銀行、農業金庫、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、安泰銀行及合作金庫等七家銀行支持參貸，並以20.2億元完成簽約。

侯佑霖表示，亞果完成銀行團授信，象徵金融市場看好台灣海洋休憩產業。隨兩岸和緩、碼頭與國際飯店進駐，將以會員與泊位銷售為雙主軸，並推動環島帆船賽等活動帶動消費。

而短期專注穩健經營與加速還款，長期擴充超過六座碼頭、培育市場，目標服務上千名頂級海洋消費者與萬艘遊艇需求。

此次啟動的度假酒店開發計畫，將攜手新加坡高端度假品牌悅榕集團，共同打造台首座「遊艇飯店」。

