騰雲海外營收占比拚50%

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）近期參加券商舉辦法說會，公布在新商模、新市場、新客戶的發展，包括推出人工智慧物聯網新商模（AIoT as a Service）以企業級AI全方位解決方案，協助百貨商場智慧化升級，目標客群拓展至飯店、辦公大樓、工廠等不同場域；深耕東南亞市場，積極達成海外營收占比五成目標。

看好泰國旺盛的觀光旅遊產業及商業發展，騰雲8月設立子公司跨入泰國市場。騰雲董事長梁基文表示，東南亞市場發展潛力大，泰國旅遊產值超過1.8兆泰銖（約新台幣1.7兆元），近期受美國對等關稅影響，泰國成為許多製造業設廠的熱門選擇，兩年前騰雲已經進入當地市場。設立子公司除了加速與當地代理商服務當地客戶的腳步，掌握台商在泰國投資商機。

展望後市，騰雲樂觀看待2025下半年及2026年營收成長，以新商模將智慧場域擴展到新的領域；台灣市場以新解決方案服務既有利基客戶，持續耕耘大型且具跨國能力的連鎖集團，看好國內超過12萬家門市的連鎖企業市場；海外市場營收目前占集團營收比重逾43%，藉海外代理商快速擴張版圖、加大東南亞市場成長力道，加速邁向海外營收占比五成的目標。