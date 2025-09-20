快訊

震央在台灣海峽！ 上午6時56分規模5.0地震 澎金馬和西半部13縣市有感

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

聽新聞
0:00 / 0:00

弘塑2025年全年獲利挑戰新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

客戶端持續擴充先進封裝產能，半導體設備商弘塑（3131）接單也暢旺。法人預期，弘塑本季業績應可順利增長，第4季展望樂觀，今年營收與獲利表現雙雙挑戰歷史新高在望，全年營收表現有機會首度突破60億元大關。

弘塑累計前八月合併營收為39.03億元，年增54.9%，上半年歸屬母公司業主淨利4.61億元，年增22.2%，每股純益15.79元。8月業績呈現月減，但法人預期本季營收表現應能維持成長態勢，達成連六季成長，只要新台幣匯率走勢變化不要太大，對第4季的展望仍維持樂觀。

弘塑先前提到，受惠於2.5D／3D等先進封裝需求旺盛，今年接單力道強勁，現階段產能維持滿載狀態，設備訂單能見度已排到2026年上半年，關鍵機台的交期長達數月。弘塑估計今年的設備出機總量，將介於150台至200台之間，明年的出機量有機會與今年相當。

弘塑擴充二廠設備產能，預計9月底啟用，產能比既有增加一倍，未來可減少因外包影響成本上升。在化學品產能擴充方面，如果認證順利，新廠加入初期先增加50%產能，下一階段對於危險化學品倉儲量能方面，也已編列預算預備布建。

延伸閱讀

碳化矽導入先進封裝 董事長：與漢磊、嘉晶無直接關係

日月光投控8月營收創同期次高 AI先進封裝助攻

3DIC先進封裝聯盟 特用化學廠入列 永光、長興受關注

3D IC先進封裝製造聯盟34成員曝光！今成軍有4目的

相關新聞

利機2025年全年營收拚新高

通路商利機（3444）今年累計前八月業績約年增一成，法人估計，利機本季業績可能與第2季相當，第4季則可樂觀看待均熱片業務...

穩得2025年下半年拉貨趨緩

EMC電磁相容性元件解決方案提供商穩得（6761）展望下半年，因客戶上半年提前拉貨，現階段動能趨緩，未來持續汰換低毛利產...

弘塑2025年全年獲利挑戰新高

客戶端持續擴充先進封裝產能，半導體設備商弘塑（3131）接單也暢旺。法人預期，弘塑本季業績應可順利增長，第4季展望樂觀，...

騰雲海外營收占比拚50%

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）近期參加券商舉辦法說會，公布在新商模、新市場、新客戶的發展，包括推出人工智慧物聯網新...

亞果20億聯貸 台企銀主辦

由台灣企銀統籌主辦的亞果遊艇（7566）7年期20.2億元聯合授信案，昨（19）日舉辦聯貸典禮，亞果遊艇董事長侯佑霖表示...

思必瑞特獲利動能強勁

興櫃生技股思必瑞特（7790）近日召開法說會，說明該公司營運展望，思必瑞特受惠醫療院所客戶數增長，帶動上半年財務表現，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。