穩得2025年下半年拉貨趨緩

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

EMC電磁相容性元件解決方案提供商穩得（6761）展望下半年，因客戶上半年提前拉貨，現階段動能趨緩，未來持續汰換低毛利產品，增加自有品牌產品穩定獲利；土城實驗室即將在第4季完工，協助客戶測試，納入800V HVDC（高壓直流）測試量能，龜山實驗室已開始貢獻營收。

業界指出，穩得龜山電池實驗室7月開始貢獻營收，目前使用率約七至八成，持續衝刺實驗量能。土城實驗室具備測試AI伺服器及周邊水冷、液冷散熱系統以及電池模組所需大電力測試能量，著重邊緣運算所帶來的測試需求，能進行全方位場域測試，包含嚴苛環境、工業用或醫療相關測試。

穩得分析，AI伺服器等設備所需電力非常高，土城實驗室配置大功率電力供應，將在第4季提供業界首創的EMC（電磁相容性）與安規一站式測試，客戶投資送測試的設備多是成本高昂且搬運不易，穩得以提供一站式服務與其他實驗室做差異化優勢。據了解，實驗室配置高達44萬瓦電力，是全台灣前二配置，也有特殊載重規範以因應AI伺服器等雲端設備重量。

穩得上半年因關稅不確定性影響，客戶提前拉貨，目前網通、IPC等應用客戶拉貨動能有趨緩跡象，全年營收仍估為個位數成長；獲利方面，如匯率無大幅變動，下半年將與上半年差不多，未來將持續汰換低毛利產品，並提升自有品牌產品。穩得今年8月營收1.53億元，月減12.6%、年增10.2%；累計前八月營收14億元，年增3.09%，為同期新高紀錄。

