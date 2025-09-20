利機2025年全年營收拚新高

通路商利機（3444）今年累計前八月業績約年增一成，法人估計，利機本季業績可能與第2季相當，第4季則可樂觀看待均熱片業務帶來的動能，今年整體營收表現有望挑戰歷史新高。

利機累計前八月合併營收為8.27億元，年增10.5%，上半年每股純益1.21元。

利機主要產品線中，封測相關占第2季業績比重約55%，驅動IC相關為33%，載板相關則為8%。AI應用帶動其封測與載板相關業務拉貨，散熱需求提高，均熱片產品線對營收與獲利貢獻比過去更好，下半年在通訊與AI伺服器等應用帶動下，均熱片需求估計可能更旺。

利機在均熱片業務方面，產品尺寸齊全，且客製化生產，聚焦於大尺寸及先進封裝應用。該公司並希望透過併購或聯盟方式，掌握沖壓、金屬加工、電鍍等三大製造技術，同時延伸產品線至高階市場，並成為CoWoS供應鏈成員。