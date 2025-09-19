聽新聞
世紀風電拚上市！證交所9月23日審議 股價止跌
臺灣證券交易所公告，將於9月23日召開上市審議委員會，審議國內離岸風電水下基礎領導廠商世紀離岸風電設備公司（2072）的股票上市申請案，由於永豐金證券主辦輔導的世紀風電在今年4月25日就送件申請，時隔5個月終於捎來喜訊，興櫃股價今日也止跌反彈。
世紀風電為世紀集團的子公司，董事長由賴文祥兼任，實收資本額17億元，專精於離岸風電水下基礎的製造與專案管理。近年營運成績不俗，113年度稅前純益高達18.6億元，每股稅後純益（EPS）達到10.62元；今年上半年也延續強勁動能，稅前純益已突破10.7億元，EPS為5.21元。
儘管世紀風電股價自今年7月高點371元後一路走跌，但隨著上市審議消息釋出，19日在興櫃市場低檔反彈1.05%，收在273.5元。技術面來看，日KD指標也出現低檔向上的趨勢，顯示有轉強跡象。
