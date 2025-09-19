奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc.迎接那斯達克掛牌上市

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
OBOOK Holdings Inc.奧丁丁宣布舉辦線上投資者日 迎接納斯達克直接掛牌上市。圖／奧丁丁集團提供
OBOOK Holdings Inc.奧丁丁宣布舉辦線上投資者日 迎接納斯達克直接掛牌上市。圖／奧丁丁集團提供

以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司OBOOK Holdings Inc.（下稱「OBOOK」或「本公司」）18日宣布將於台灣時間2025年9月19日晚間10點30分（美國東部時間當日上午10點30分）舉辦線上投資者日，作為公司計劃在美國那斯達克全球市場直接掛牌上市前的重要里程碑。

本次投資者日將聚焦OBOOK建構以區塊鏈為核心的支付基礎建設戰略，涵蓋旅宿、電子商務及支付等領域。透過運用區塊鏈技術，本公司致力打造無縫且安全的跨境支付生態系，協助企業與消費者以高效和符合經濟效益的方式進行跨境交易。OBOOK相信其佈局使其成為全球數位貨幣轉型浪潮中的關鍵要角，為旅宿與電商等各產業提供創新解決方案，強化其支付系統、降低交易摩擦並提升交易透明度。

美國 區塊鏈

