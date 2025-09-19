廣達「金孫」達明上市前申購人氣超旺！狂吸83萬人、凍結資金1,980億

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
達明機器人創始團隊及廣達董事長林百里。記者王郁倫攝影／報系資料照
廣達孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明預計9月26日掛牌上市，每股承銷價238元，統計3天申購期結束， 竟吸引83萬2,227人參加抽籤，凍結資金達1,980.7億元，預估中籤率0.37%，將在9月22日抽籤。

達明先前在8月26日舉行上市前業績發表會時，集團大家長林百里親自參加，且強調「金孫」達明要上市「登大人」了，股價在隔天急拉，短短3天一度衝達825元，寫下天價，但其後出現休息，一度回到600元。

達明在競價拍賣及公開申購期間，股價維持高檔， 與承銷價的價差約在40~44萬元間，抽籤紅利誘人，吸引投資人參加抽籤，申購筆數達82萬2,227筆，為今年來的最高紀錄；以19日興櫃價格644元計算，抽中可望獲利40.6萬元。

達明已在全球銷售1.8萬支機械手臂，其中2,000台導入廣達集團工廠；自研首款人形機器人「TM Xplore I」也已對外發表亮相，成為台灣首台國產AI人形機器人；「TM Xplore I」搭載輝達Jetson Orin平台，目標瞄準半導體、電子與汽車製造等需高精度與高混合特性的產業。

輝達（NVIDIA）正式推出最新機器人平台Jetson Thor，達明董事長何世池先前透露，9月可能會推出採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品，看好輝達新品將帶動未來2至3年機器人大腦算力將以數倍成長。

