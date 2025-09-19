駿吉轉型 進擊兩大業務

工業槍釘大廠駿吉-KY（1591）新團隊入主，朝向記憶體與半導體設備領域，全面轉型。董事長胡德立昨（18）日宣布，當紅的DDR4記憶體最快下月出貨，半導體測試設備明年首季出貨，明年營收將以倍數成長，正式邁向獲利向上元年。

駿吉的新團隊自今年6月進駐，董事長胡德立與美國精微超科技（Ultratech）前總裁Dan Berry合作開發新世代投影曝光機、同時兼微影半導體董事長。

同時，設立調整三家子公司分別為台灣駿吉科技、上海駿吉與馬來西亞駿吉，並邀陳志德擔任三家子公司董座，陳志德過去擔任印能科技總經理，財務長田書祥則有鴻海資歷。

胡德立指出，駿吉將記憶體與半導體設備視為長期發展的核心業務，並已採取合約鎖定價格的方式應對記憶體市場的波動。公司表示，剛開始切入半導體設備，就選定記憶體DDR4、DDR5的白牌晶片，沒想到搭上這波記憶體上漲浪潮，預期第4季開始就能認列記憶體營收。

胡德立表示，駿吉的DDR4業務是先向南亞科、美光等公司購買晶圓，再經製造後出售顆粒，價格約為市場的三分之一，主要是憑藉自有設備與自主設計的製程技術，使成品良率高於市場平均，也因此能以更優惠的價格採購白牌晶圓，並委託台灣代工廠進行生產。

與一般白牌廠商的操作有所不同，陳志德指出，白牌廠商通常會將晶圓直接切割、封裝，並在封裝後進行測試，再挑選出好的顆粒。而駿吉則是將晶圓拿來後，自行進行測試，並僅封裝通過測試的優質顆粒，這樣能夠有效節省封裝成本。

此外，胡德立也強調，駿吉將以「晶片導入設備」的新模式，透過自有記憶體晶片外包生產，帶動封測廠在製程中採用集團設備，預計明年開始出貨。

胡德立指出，駿吉未來三年計畫將記憶體業務的比重維持在60%至70%，而半導體設備業務則預計占30%，DDR4記憶體的營收預計會在今年第4季開始進帳，而半導體設備則將於明年首季出貨。

駿吉前八個月營收為7,996萬元，年減46.3%，上半年每股淨損1.34元。胡德立表示，駿吉將全面重振槍釘業務與市場，預計明年該公司將恢復至兩至三年前的營收水準，約為6億至8億元，估營收動能將以倍數成長。