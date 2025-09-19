東聯互動10月掛牌
東聯互動（7738）預計10月中旬掛牌上櫃。東聯互動董事長吳侑勳昨（18）日表示，樂觀看待全年營收，下半年成長動能來自小額匯款，全年營收預估維持年增二至三成的成長趨勢。
東聯互動主要提供外籍移工跨境行動金融服務，標榜為高純度跨境金融科技公司，提供菲律賓、印尼、越南等多國便捷匯款管道，也布局東南亞等海外市場。
東聯互動2024年全年合併營收4.3億元，年增27.4%，稅後純益2.3億元，年增286.5%，每股稅後純益（EPS）9.51元；2025年上半年累計合併營收2.6億元，年增26.5%，稅後純益1.8億元，每股純益7.38元，年增57.3%，已接近去年全年每股純益。
東聯互動代理發言人方靖傑表示，東聯互動2024年交易數量達390萬筆，交易金額達360億元，截至2025年4月底，活躍用戶數突破20萬人。
根據金管會統計資料，2024年移工透過小額匯兌共匯出842億元，年成長33.7％，其中東聯互動市占率超過40%。
吳侑勳說明，未來在台灣持續深耕匯款市場，規劃提供更多元金融服務，中長期將加入支付、保險等產品；並邁向海外，目前已在香港、日本展開業務，是未來三年成長動能之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言