東聯互動（7738）預計10月中旬掛牌上櫃。東聯互動董事長吳侑勳昨（18）日表示，樂觀看待全年營收，下半年成長動能來自小額匯款，全年營收預估維持年增二至三成的成長趨勢。

東聯互動主要提供外籍移工跨境行動金融服務，標榜為高純度跨境金融科技公司，提供菲律賓、印尼、越南等多國便捷匯款管道，也布局東南亞等海外市場。

東聯互動2024年全年合併營收4.3億元，年增27.4%，稅後純益2.3億元，年增286.5%，每股稅後純益（EPS）9.51元；2025年上半年累計合併營收2.6億元，年增26.5%，稅後純益1.8億元，每股純益7.38元，年增57.3%，已接近去年全年每股純益。

東聯互動代理發言人方靖傑表示，東聯互動2024年交易數量達390萬筆，交易金額達360億元，截至2025年4月底，活躍用戶數突破20萬人。

根據金管會統計資料，2024年移工透過小額匯兌共匯出842億元，年成長33.7％，其中東聯互動市占率超過40%。

吳侑勳說明，未來在台灣持續深耕匯款市場，規劃提供更多元金融服務，中長期將加入支付、保險等產品；並邁向海外，目前已在香港、日本展開業務，是未來三年成長動能之一。