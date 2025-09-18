富喬董事會將辦現增6萬張 償還銀行借款及充實營運資金

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）今日公告公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案。董事會將辦現增6萬張，用於償還銀行借款及充實營運資金。

富喬今日公告，董事會決議日期：114/09/18增資資金來源:現金增資發行新股。發行總股數不超過60,000,000股，每股面額新台幣10元整，發行總面額不超過新台幣600,000,000元整。依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額之10%辦理公開申購。

富喬今日公告，此次增資資金用途：償還銀行借款及充實營運資金。現金增資發行新股案俟奉主管機關申報生效後，董事會授權董事長另訂認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及其他辦理增資發行相關事項。

富喬今日公告，現金增資發行新股之計畫，包括但不限發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會授權董事長得全權辦理修正或調整。

