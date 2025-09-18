富喬董事會將辦現增6萬張 償還銀行借款及充實營運資金
PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）今日公告公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案。董事會將辦現增6萬張，用於償還銀行借款及充實營運資金。
富喬今日公告，董事會決議日期：114/09/18增資資金來源:現金增資發行新股。發行總股數不超過60,000,000股，每股面額新台幣10元整，發行總面額不超過新台幣600,000,000元整。依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額之10%辦理公開申購。
富喬今日公告，此次增資資金用途：償還銀行借款及充實營運資金。現金增資發行新股案俟奉主管機關申報生效後，董事會授權董事長另訂認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及其他辦理增資發行相關事項。
富喬今日公告，現金增資發行新股之計畫，包括但不限發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會授權董事長得全權辦理修正或調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言