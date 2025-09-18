和泰旗下小金雞和運租車 28日登興櫃

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
和運租車董事長劉源森。圖／本報資料照片
汽車龍頭和泰汽車旗下擔負租車與共享汽車業務之小金雞和運租車將於9月26日登錄興櫃，參考價約80元，並規劃明年4月申請上市，董事長劉源森表示，看好租車行業持續發展，未來自動駕駛若是普及，租車業就會是最大亮點。

劉源森表示，和運租車成立已逾25年，建構完整的汽車服務價值鏈，核心業務涵蓋長期與短期租車、共享汽車iRent、專車接送、中古車拍賣、HOT大聯盟及abc好車網品牌平台的經營、中古車查驗、保修、停車場服務及海外轉投資事業，展現多元化與專業化的經營實力。

劉源森也說，和運租車憑藉其完整的租車服務體系、共享汽車交通服務、中古車拍賣及零售平台，以及與和泰集團緊密協作的綜效優勢，穩居台灣租車服務市場龍頭，蟬聯23年新車租賃市場龍頭，並坐擁超過200萬iRent會員數據資產，成為和泰集團推動MaaS共享移動生態圈的關鍵角色。

劉源森指出，和運長租事業群截至目前車隊已達4萬輛，是同業規模最大的公司，長期租車契約期間多為3~5年，以企業用戶為大宗，並提供保養、保險、代步車等全方位用車服務，並藉由AI智能流程提升顧客服務效率，為公司穩定獲利之基石，整體續租率維持六成以上，展現企業用戶對其「一站式車輛管理服務」的高度認同。

和運旗下中古車流通事業群整合旗下HAA勁拍、HOT大聯盟、abc好車網三大品牌會員，打造全國規模最大的虛實整合拍賣平台，年成交量超過3萬筆。同時，擁有全國最多的中古車商與保修加盟店，會員數超過600家，並提供全國上架車輛數量最多的零售交易平台，刊登數超過4萬輛，堪稱台灣中古車市場的標竿企業。

劉源森也說，子公司和雲行動負責經營 iRent共享汽車、短期租車、專車接送與智慧停車場服務，iRent更是年輕人愛用的熱門品牌。公司積極推動加盟機制，協助傳統業者數位轉型，截至今年8月，已有30家同業加盟，車隊規模合計逾1.2萬台，持續領先同業。

展望未來，和運租車不僅擁有龐大的車隊、中古車銷售及保修通路，更掌握豐富的數位足跡與營運數據，正邁向以數據驅動業務的智慧型租車企業。隨著租車需求普及化與MaaS 交通生活生態系的逐步成熟，公司正加大研發投入，探索新科技的應用，致力於打造先進智慧出行服務公司，營運動能可望持續增強。

平台 中古車 共享汽車

