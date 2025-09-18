東聯互動擬10月中旬掛牌上櫃 拚今年營收維持20~30%成長趨勢

東聯互動（7738）於19日舉辦上櫃前業績發表會，預計10月中旬掛牌上櫃。東聯互動實收資本額為新台幣2.49億元，去年六月登錄興櫃，主要提供安全便捷的跨境行動金融服務，為資本市場唯一高純度經營跨境之金融科技公司，提供菲律賓、印尼、越南等多國便捷匯款管道，目前也積極布局東南亞等海外市場，期能增加未來營運成長動能。東聯互動董事長吳侑勳18日表示，下半年成長動能還是來自於小額匯款，全年營收預估可維持年增2~3成的成長趨勢。

東聯互動2024年財務報告，全年合併營收達新台幣4.3億元，年增27.4%，全年稅後純益達2.3億元，年增286.5%，每股稅後純益（EPS）9.51元，年增215.9%；2025年上半年累計合併營收達2.6億元，年增26.5%，稅後純益1.8億元，累計稅後EPS達7.38元，年增57.3%，除了展現穩健經營能力，亦反映業務擴張與營運效率同步提升。

東聯互動代理發言人暨事業發展處協理方靖傑表示，截至今年7月底，據勞動部統計，全台已有超過84萬名移工，而台灣跨境工作者匯款需求也與日俱增，據金管會統計，2024年移工透過小額匯兌共匯出842億元，年成長33.7％，預估2025年將超過1,000億元。但若以公司內部資訊推估，假設每位移工每月平均匯回1~2萬元台幣來預估小額匯兌市場規模應在1500~2000億元，隨合法管道滲透率提升、來台移工人數持續成長，預期小額匯兌市場仍有成長空間。

方靖傑指出，東聯互動2024年交易數量達390萬筆，交易金額達360億元，活躍用戶數達到18萬人，而截至2025年4月底，東聯互動活躍用戶數已突破20萬人，根據金管會統計資料，2024年全台小額移工匯兌東聯互動市占率超過40%。

至於下一步和海外布局策略為何？東聯互動董事長吳侑勳說明，台灣部分將持續深耕匯款市場，未來也規劃以中介的角度提供更多元的金融服務，中長期可能會討論支付、保險等方向；海外部分亦積極布局全球市場，以全球科技金融業者為目標，目前已在香港、日本展開業務，包含提供具合法居留權之客戶匯款至東南亞，展現海外市場成長動能。另亦準備把台灣成功經驗擴散到其他市場，並與當地業者合作擴展服務，這也將會是未來3年新的成長動能之一。

吳侑勳表示，下半年雖然國際情勢還些許波動，但產業都有做一些準備，從第三季的七月、八月看起來都在正常範圍，每月營運按照過去節奏在進行，全年營收來看還是滿樂觀的，下半年成長動能還是來自於小額匯款，預估可維持上半年年增2~3成的成長趨勢。

法人預估，東聯互動至2025年底活躍用戶人數將逐季成長，全年交易金額可望超過400億元，推估全年交易筆數可達450萬筆以上，預估2025年全年營收有望超過5億元大關，年增近三成，每股盈餘挑戰12.7元。

展望未來，隨著台灣產業面與人口結構的轉變，政策亦逐步調整、鬆綁，包含開放服務業、放寬長照需求門檻，以及與新的來源國簽署勞工合作備忘錄，引進跨境工作者預期將持續成長，進而推升跨境匯款需求穩定擴大。

東聯互動指出，將持續深化既有客戶價值，透過金融科技強化服務體驗，並積極拓展新客群。未來計畫與金融業者合作推廣微型金融服務，藉由東聯互動的平台通路，協助境外工作者與普惠大眾提供多元服務，積極落實社會責任的承諾，打造兼具商業潛力與社會服務力的永續成長模式。