台寶生醫因應海外布局策略調整 自行撤回上櫃申請、明年重新申請掛牌

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台寶生醫（6892）18日宣布，為因應海外布局策略調整，公司決議自行撤回上櫃申請，擬於明年重新申請掛牌。

台寶生醫表示，該公司今年第3季併購美國TRACT Therapeutics Inc.（併購後更名Singulera Therapeutics Inc.），取得調節型T細胞（Treg）全球完整權利， 並於台美兩地執行美國FDA臨床二期，公司新藥開發與策略重心已自原先間葉幹細胞（MSC）產品「於亞太地區發展」轉為以調節型T細胞（Treg）「走向全球市場」。

台寶生醫表示，因應調整後策略定位與全球佈局成果，為展現公司之真實價值，選擇適當時機重新申請掛牌，於今日自行撤回股票上櫃申請案件。

台寶生醫將盡速完成公司最具市場性的調節型Ｔ細胞（Treg）FDA二期臨床試驗，並持續進行與哈佛大學、西北大學等美國學研機構合作，完備Treg新藥產品管線，以展現公司最大價值；此外，台寶生醫也將持續推動間葉幹細胞新藥（Chondrochymal）治療退化性關節炎三期臨床試驗，並透過國際合作以佈局藥證及市場，並選擇適當時機重新申請掛牌，目標於明年度完成。

