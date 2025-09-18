朋億在手訂單創2022年來新低 今年營收估減逾15%

高科技製程供應系統廠朋億統計，至6月底在手訂單金額約新台幣60億元，年減逾3成，為2022年來新低水準。今年下半年營收將與上半年相當，全年營收將減少15%至20%。

美國關稅變數及中國大陸景氣低迷，客戶擴產計畫放緩，朋億接受電訪表示，去年下半年起取得大型專案情況欠佳，影響在手訂單金額滑落，至6月底在手訂單金額約60億元，較去年同期減少32.69%，為2022年來新低。

朋億累計前8月營收55.69億元，較去年同期減少11.21%。朋億預期，下半年營收將與上半年相當，全年營收將較去年減少15%至20%。

朋億指出，目前客戶擴產計畫有逐步回溫跡象，只是大型專案訂單何時敲定，仍待進一步觀察，確定時間將牽動明年營運表現。