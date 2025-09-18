快訊

達明申購中籤率0.88％

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，元大證券主辦承銷的達明 （4585）初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理。達明辦理競價拍賣張數9,216張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於昨（17）日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為433.99元。

廣達孫公司自動化機器人公司達明競拍最低得標價格351元、最高得標價格620元。達明承銷價238元，9月16至18日公開申購、22日抽籤，不過承銷張數僅3,104張、每人可申購一張，截至17日證交所統計有350,853筆申購，目前凍結市場資金超逾835億、中籤率為0.88％，且凍結金額持續攀升，中籤率估將更低。

達明將於9月26日完成撥券上市交易，股價近期在興櫃最高衝上825元新天價後反轉，昨日震盪下跌2.08％收650元，當日均價649.24元，因承銷價過低引發率先獲利了結賣壓；若以昨日均價計算價差，申購中籤現賺逾41萬、潛在報酬率高達172.7％。

上開相關得標資訊，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

漢民集團小金雞漢測登錄興櫃 躍升興櫃第四高價股

股票抽籤「肉多多」吸引眼球！達明（4585）上市中籤價差上看43萬

009812 18日掛牌 可融資券

興櫃家族 再添二新兵

合晶兩岸擴產衝業績

半導體矽晶圓廠合晶（6182）今年以來營運回溫，法人預期，在客戶端訂單有所提升的情況下，該公司本季業績應可起碼與上季持平...

漢測登興櫃 蜜月行情甜

漢民集團旗下半導體晶圓測試解決方案廠漢測（7856）昨（17）日登錄興櫃，參考價100元，以188元開出後，盤中最高衝上...

福華8月 EPS 0.07元

福華（8085）昨（17）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益1,040萬元，每股純益0.07元。

大宇資手遊獲伊藤潤二授權

遊戲研發商大宇資（6111）昨（17）日宣布，獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤...

邦泰搶機器人減重商機

人形機器人「減重神藥」-聚醚醚酮（PEEK），台廠開發出來了！複材大廠邦泰（8935）董事長沈國榮證實，邦泰新開發的高性...

