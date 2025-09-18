崇友接單旺 獲利衝高
崇友（4506）新梯接單暢旺，在手訂單創歷史新高，加上汰舊換新等大型訂單出貨下，法人指出，崇友受惠過去幾年推案熱絡，逐漸進入交屋潮，營運穩健，今年獲利有望再創新高。
針對市場狀況，崇友認為，根據行政院宣布自9月1日起將新青安政策排除「72-2不動產放款比率」限制，有望創造建商良好推案動能，助力崇友良好業務接單環境、以及推升整體在手訂單金額。同時，隨著都市更新與危老重建持續推進，電梯安裝與汰換需求亦同步升溫，皆為集團帶來長期穩定成長契機。
崇友今年前八月營收42.10億元，年增27.61％，續創歷史同期新高，且單月營收已連續兩月突破5億元。法人指出，崇友新梯、汰舊換新業務訂單認列維持成長態勢，加上有多筆大型訂單完工認列，且近年電梯汰舊換新商機高，預期未來幾年營運都可穩定成長。
展望2025年下半年，崇友表示，持審慎樂觀看法。隨著崇友近年來積極拓展新梯業務接單動能，並持續深化旗下「崇友」、「堅尼西斯」自有品牌接單策略，且持續針對旗下電梯產品投入研發資源，強化智慧化與節能設計，致力提供使用者安全、舒適、人性化的電梯設備，打造品牌良好知名度。
另外，加上政府持續推動都更、危老政策，帶動國內老舊電梯汰換需求持續升溫，推升集團目前整體在手訂單金額創歷史新高，進一步奠定集團未來整體營運良好穩健成長利基。
