快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

崇友接單旺 獲利衝高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

崇友（4506）新梯接單暢旺，在手訂單創歷史新高，加上汰舊換新等大型訂單出貨下，法人指出，崇友受惠過去幾年推案熱絡，逐漸進入交屋潮，營運穩健，今年獲利有望再創新高。

針對市場狀況，崇友認為，根據行政院宣布自9月1日起將新青安政策排除「72-2不動產放款比率」限制，有望創造建商良好推案動能，助力崇友良好業務接單環境、以及推升整體在手訂單金額。同時，隨著都市更新與危老重建持續推進，電梯安裝與汰換需求亦同步升溫，皆為集團帶來長期穩定成長契機。

崇友今年前八月營收42.10億元，年增27.61％，續創歷史同期新高，且單月營收已連續兩月突破5億元。法人指出，崇友新梯、汰舊換新業務訂單認列維持成長態勢，加上有多筆大型訂單完工認列，且近年電梯汰舊換新商機高，預期未來幾年營運都可穩定成長。

展望2025年下半年，崇友表示，持審慎樂觀看法。隨著崇友近年來積極拓展新梯業務接單動能，並持續深化旗下「崇友」、「堅尼西斯」自有品牌接單策略，且持續針對旗下電梯產品投入研發資源，強化智慧化與節能設計，致力提供使用者安全、舒適、人性化的電梯設備，打造品牌良好知名度。

另外，加上政府持續推動都更、危老政策，帶動國內老舊電梯汰換需求持續升溫，推升集團目前整體在手訂單金額創歷史新高，進一步奠定集團未來整體營運良好穩健成長利基。

崇友 營收

延伸閱讀

央行明理監事會不跟進美降息機率大 市場估最遲明年新青安落日前必降

府中站人行陸橋電梯意外 板橋區公所技工涉包庇、護航廠商遭訴

上個月才故障19人受困…今台中大遠百電梯又卡住！4人受困40分鐘

2週內3起電梯關人事故！今有4人受困40分鐘…台中大遠百：已暫停使用

相關新聞

合晶兩岸擴產衝業績

半導體矽晶圓廠合晶（6182）今年以來營運回溫，法人預期，在客戶端訂單有所提升的情況下，該公司本季業績應可起碼與上季持平...

漢測登興櫃 蜜月行情甜

漢民集團旗下半導體晶圓測試解決方案廠漢測（7856）昨（17）日登錄興櫃，參考價100元，以188元開出後，盤中最高衝上...

福華8月 EPS 0.07元

福華（8085）昨（17）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益1,040萬元，每股純益0.07元。

大宇資手遊獲伊藤潤二授權

遊戲研發商大宇資（6111）昨（17）日宣布，獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤...

邦泰搶機器人減重商機

人形機器人「減重神藥」-聚醚醚酮（PEEK），台廠開發出來了！複材大廠邦泰（8935）董事長沈國榮證實，邦泰新開發的高性...

達明申購中籤率0.88％

臺灣證券交易所表示，元大證券主辦承銷的達明（4585）初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理。達明辦理競價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。