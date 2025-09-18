快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

大宇資手遊獲伊藤潤二授權

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）昨（17）日宣布，獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，目前已在Steam商店頁釋出遊戲畫面，期盼未來遊戲上市後，挹注營運成長。

據悉，《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》以詭譎異象與心理驚悚為主軸，故事發生在一棟與世隔絕的神祕洋樓中，而一名失憶的大學生於洋樓中甦醒，手中僅剩殘破的手機與模糊的記憶，試圖拼湊出離開的方法。

大宇資先前推出過不少恐怖遊戲，包括《女鬼橋》、《咒》均相當熱賣，市場對大宇資本次新作相當期待，尤其獲得伊藤潤二IP授權，加上伊藤潤二在台灣動漫市場頗具知名度，預料新遊戲上市後，有望掀起一波恐怖遊戲風潮。

大宇資8月營收9.73億元，月增132.5%，年增86.9%；前八月營收38.76億元，年增16.3%。

大宇資規劃下半年發行三款手機遊戲，董事長凃俊光先前表示，雖然上半年遊戲本業表現略低於預期，但下半年將急起直追，期盼新產品能獲得市場青睞。

