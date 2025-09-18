快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

邦泰搶機器人減重商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

人形機器人「減重神藥」-聚醚醚酮（PEEK），台廠開發出來了！複材大廠邦泰（8935）董事長沈國榮證實，邦泰新開發的高性能複合塑料PEEK，國際大廠有意合作，已連同盟英的諧波減速機、和大的行星減速機，一起送樣給特斯拉、阿波羅的人形機器人驗測中。

沈國榮透露，國內還有一家機器人大廠，同屬於國際巨擘等級，邦泰的PEEK也同步送樣中，雙方正緊密合作，預期最快今年底就會有結果，明年將有機會開始出貨。

沈國榮指出，全球人形機器人正掀起「輕量化」風潮，新世代的高性能複合塑料PEEK，可以取代鋼與鋁等傳統金屬，藉此減輕機器人的重量。

人形機器人之所以追求輕量化，主要是為了提升整體性能與效率，輕量化能有效降低驅動系統的能耗，延長電池續航力，對當前仍受限於電池容量的人形機器人而言，相當關鍵。

PEEK塑材在產業界素有「工業減肥藥」之稱，其強度是鋁合金的八倍，但密度僅為鋁合金的三分之一，甚至低於碳纖維材料密度，而且拉伸強度是鋁合金的三倍，鋼鐵的二倍，常用於航太、醫療、電子、汽車等領域。

邦泰在和大集團入主之後，正積極推動大轉型計畫，邦泰將以既有技術利基，除了鞏固汽車、運動產業市場之外，未來也全力切入機器人，以及無人載具（國防工業無人機、無人艇）等領域。

其中，在人形機器人部分，沈國榮說，邦泰早已投入PEEK的開發，後續將與和大集團資源整合，開發機器人關節、軸承、齒輪及減速機等核心部件。

電池 和大 機器人

延伸閱讀

從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言

和大組控股艦隊、攻CoWoS檢測設備...「齒輪大王」沈國榮如何聯手女兒打贏轉型仗？

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

達明、和椿、新漢大佬看人形機器人風向球 林茂昌：未來一年半是關鍵

相關新聞

合晶兩岸擴產衝業績

半導體矽晶圓廠合晶（6182）今年以來營運回溫，法人預期，在客戶端訂單有所提升的情況下，該公司本季業績應可起碼與上季持平...

漢測登興櫃 蜜月行情甜

漢民集團旗下半導體晶圓測試解決方案廠漢測（7856）昨（17）日登錄興櫃，參考價100元，以188元開出後，盤中最高衝上...

福華8月 EPS 0.07元

福華（8085）昨（17）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益1,040萬元，每股純益0.07元。

大宇資手遊獲伊藤潤二授權

遊戲研發商大宇資（6111）昨（17）日宣布，獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤...

邦泰搶機器人減重商機

人形機器人「減重神藥」-聚醚醚酮（PEEK），台廠開發出來了！複材大廠邦泰（8935）董事長沈國榮證實，邦泰新開發的高性...

達明申購中籤率0.88％

臺灣證券交易所表示，元大證券主辦承銷的達明（4585）初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理。達明辦理競價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。