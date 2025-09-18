邦泰搶機器人減重商機

人形機器人「減重神藥」-聚醚醚酮（PEEK），台廠開發出來了！複材大廠邦泰（8935）董事長沈國榮證實，邦泰新開發的高性能複合塑料PEEK，國際大廠有意合作，已連同盟英的諧波減速機、和大的行星減速機，一起送樣給特斯拉、阿波羅的人形機器人驗測中。

沈國榮透露，國內還有一家機器人大廠，同屬於國際巨擘等級，邦泰的PEEK也同步送樣中，雙方正緊密合作，預期最快今年底就會有結果，明年將有機會開始出貨。

沈國榮指出，全球人形機器人正掀起「輕量化」風潮，新世代的高性能複合塑料PEEK，可以取代鋼與鋁等傳統金屬，藉此減輕機器人的重量。

人形機器人之所以追求輕量化，主要是為了提升整體性能與效率，輕量化能有效降低驅動系統的能耗，延長電池續航力，對當前仍受限於電池容量的人形機器人而言，相當關鍵。

PEEK塑材在產業界素有「工業減肥藥」之稱，其強度是鋁合金的八倍，但密度僅為鋁合金的三分之一，甚至低於碳纖維材料密度，而且拉伸強度是鋁合金的三倍，鋼鐵的二倍，常用於航太、醫療、電子、汽車等領域。

邦泰在和大集團入主之後，正積極推動大轉型計畫，邦泰將以既有技術利基，除了鞏固汽車、運動產業市場之外，未來也全力切入機器人，以及無人載具（國防工業無人機、無人艇）等領域。

其中，在人形機器人部分，沈國榮說，邦泰早已投入PEEK的開發，後續將與和大集團資源整合，開發機器人關節、軸承、齒輪及減速機等核心部件。