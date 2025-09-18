半導體矽晶圓廠合晶（6182）今年以來營運回溫，法人預期，在客戶端訂單有所提升的情況下，該公司本季業績應可起碼與上季持平，全年營收表現力拚成長雙位數百分比。

合晶累計前八月合併營收為64.44億元，年增11.3%，上半年每股淨損0.09元。

配合客戶升級需求，合晶正進行兩岸擴產，在桃園龍潭與對岸鄭州廠均已有12吋產能，正投入彰化二林新廠與鄭州廠二期產能擴充計畫，鄭州廠主要供應當地客戶，二林新廠供應國際客戶。

目前合晶擴產進機作業可能於第4季完成，經送樣認證後，估計明年第2季或第3季量產。

合晶鄭州一廠的12吋矽晶圓產能約4萬片，二廠預計將建置5萬片，等於未來鄭州兩廠的12吋矽晶圓產能將達9萬片。台灣部分，龍潭廠12吋產能已有約4萬片，接下來台灣廠區新產能加入後，初步合計約將有7萬片。

合晶兩岸12吋矽晶圓月產能在明年新產能加入後，將達約16萬片，其中重摻產品預計超過10萬片，大多應用在車用或伺服器等領域，其餘為輕摻產品。