合晶今年業績 力拚成長雙位數百分比

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓合晶（6182）今年以來營運回溫，法人預期，在客戶端訂單情況有所提升的情況下，該公司本季營收應可起碼與上季持平，全年業績力拚成長雙位數百分比。

合晶累計前八月合併營收為64.44億元，年增11.3％，上半年每股淨損0.09元。

配合客戶升級需求，合晶正進行兩岸擴產，該公司在桃園龍潭與對岸鄭州廠均已有12吋產能，另外也正投入彰化二林新廠與鄭州廠二期的產能擴充計畫，其中鄭州廠主要供應當地客戶，而二林新廠的產能則可供應國際客戶所需。

據了解，目前合晶上述擴產進機作業可能於第4季完成，經送樣認證後，估計將於明年第2季或第3季量產。

目前合晶鄭州一廠的12吋矽晶圓產能約4萬片，二廠預計將建置5萬片，等於未來鄭州兩廠的12吋矽晶圓產能將達9萬片。至於台灣部分，龍潭廠12吋產能也約有4萬片，接下來台灣廠區新產能加入後，初步合計約將有7萬片。

如此一來，合晶兩岸12吋矽晶圓月產能在明年新產能加入後，等於約將達16萬片左右，其中重摻產品預計將超過10萬片，大多應用在車用或伺服器等，其餘為輕摻產品。

