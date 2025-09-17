「廣達金孫」達明競拍均價433.99元 申購現賺41萬、中籤率僅0.88%

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
廣達集團旗下達明機器人上市前業績發表會。聯合報系資料照片／記者吳凱中攝影
廣達集團旗下達明機器人上市前業績發表會。聯合報系資料照片／記者吳凱中攝影

臺灣證券交易所表示，元大證券主辦承銷的達明（4585）初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理。達明辦理競價拍賣股數9,216仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於9月17日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為433.99元。

廣達孫公司的自動化機器人公司達明競拍的最低得標價格351元、最高得標價格620元。而達明承銷價238元，9月16至18日公開申購、22日抽籤，不過承銷張數僅3,104張、每人可申購1張，截至17日證交所統計有350,853筆申購，目前凍結市場資金超逾835億、中籤率則為0.88％，且凍結金額持續攀升，中籤率預計將更低。

達明將於9月26日完成撥券上市交易，股價近期在興櫃最高衝上825新天價後反轉，17日持續震盪下跌2.08％收650元，當日均價為649.24元，因承銷價過低引發率先獲利了結賣壓；若以17日均價計算價差，申購中籤者現賺逾41萬、潛在報酬率高達172.7％。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告：

https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

廣達 興櫃 證交所

