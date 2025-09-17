漢測登錄興櫃上演蜜月行情 盤中飆漲657%、收651元

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

漢民集團旗下半導體晶圓測試解決方案廠漢測（7856）17日登錄興櫃，參考價每股100元，今日早盤以188元開出後，盤中最高衝上757元，飆漲657%，上演蜜月行情，終場收在651元。

據悉，漢測成立於2004年，主要核心業務包含「探針卡與耗材」、「工程服務」、以及「客製化產品與代理設備」，總部設立於新竹，並於中國大陸與日本建立銷售與維修據點，為客戶提供更即時且專業的技術支援。

漢測憑藉著完整探針卡產品線、自主研發實力與工程服務基礎，從研發、製造到量產支援客戶需求，提供全方位解決方案，積極搶攻AI、高效能運算（HPC）、5G／6G及低軌衛星等新興應用市場。

法人表示，隨著新興應用持續推升高精度測試需求，晶圓針測機市場需求同步增加，以及新增機台數量提升，漢測客製化模組出貨亦同步升溫；該公司憑藉完整產品線、專業技術與全球布局，可望進一步推升營運動能，未來成長可期。

