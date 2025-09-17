漢測登錄興櫃上演蜜月行情 盤中飆漲657%、收651元
漢民集團旗下半導體晶圓測試解決方案廠漢測（7856）17日登錄興櫃，參考價每股100元，今日早盤以188元開出後，盤中最高衝上757元，飆漲657%，上演蜜月行情，終場收在651元。
據悉，漢測成立於2004年，主要核心業務包含「探針卡與耗材」、「工程服務」、以及「客製化產品與代理設備」，總部設立於新竹，並於中國大陸與日本建立銷售與維修據點，為客戶提供更即時且專業的技術支援。
漢測憑藉著完整探針卡產品線、自主研發實力與工程服務基礎，從研發、製造到量產支援客戶需求，提供全方位解決方案，積極搶攻AI、高效能運算（HPC）、5G／6G及低軌衛星等新興應用市場。
法人表示，隨著新興應用持續推升高精度測試需求，晶圓針測機市場需求同步增加，以及新增機台數量提升，漢測客製化模組出貨亦同步升溫；該公司憑藉完整產品線、專業技術與全球布局，可望進一步推升營運動能，未來成長可期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言