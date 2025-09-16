台灣大策略投資夥伴智寶國際登錄興櫃 以動漫遊戲IP進軍資本市場

快訊

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大投資夥伴智寶國際將於9月18日正式登錄興櫃，圖由左至右依序為國際製作人結城崇史、智寶集團行銷長暨發言人洪佳吟、翔英融創總經理楊國祥、智寶集團董事長鄧橋、台灣大哥大總經理林之晨、智寶集團副董事長暨財務長林士勛、智寶集團總經理許利瑋。圖／台灣大提供
台灣大哥大投資夥伴智寶國際將於9月18日正式登錄興櫃，成為全台首家以動漫遊戲（ACG）IP為核心戰略、進軍資本市場的公司。

台灣大自2021年投資智寶，持股比例為17.65%。在智寳團隊優異的經營能力與創造力，以及台灣大哥大集團的資源挹注下，智寶國際年營收從疫情期間數百萬元迅速成長，2024年躍升至破2億元。

為強化雙方IP內容布局，台灣大與智寶於2024年合資成立「回歸線娛樂」，台灣大持股40%，專注於動畫IP代理與發行，並透過台灣大 OTT 平台MyVideo，將優質IP作品呈現給各年齡層觀眾。短短一年內，回歸線娛樂即達成台灣新番流量前三大動畫代理商的亮眼成績，更於2025年第二季達成單季獲利，展現其快速規模化的營運能力。

台灣大哥大總經理林之晨指出，台灣大與智寶合作涵蓋動畫製作、IP授權與代理、遊戲研發與發行，共同深耕IP產業鏈，已逐步形成具規模的 IP旗艦戰隊。台灣大憑藉千萬用戶基礎，透過MyVideo傳遞多元內容，並整合集團資源與富邦育樂平台，打造跨平台的娛樂綜效。

在遊戲產業方面，智寶國際積極布局與執行力，今年第四季「Final Fantasy XIV」與「卡娜赫拉手遊」等重量級作品將陸續正式營運，並與台灣大相關事業單位密切合作，形成跨平台行銷與用戶互動。同時，智寶也已踏入遊戲製作領域，推出備受期待的國際級自製作品「電鋸甜心 2」，期待這些內容能與富邦育樂旗下包括啦啦隊及職業球隊，產生更多綜效，為玩家與粉絲提供全方位、多層次的娛樂體驗。

台灣大哥大將持續支持智寶，憑藉雙方的資源與市場優勢，攜手打造一個結合內容創作、數位平台、國際合作與線下體驗的完整娛樂生態圈，並透過台灣大「Telco+Tech」策略以及國際電信聯盟Bridge Alliance，將台灣成功的IP經驗推廣至東南亞市場，擴大 ACG（動漫遊戲）生態圈的國際影響力，讓世界看見台灣文化創意產業的軟實力與國際競爭力。

平台 智寶 台灣大哥大

