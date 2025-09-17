永虹奪歐洲航太廠標案

高階熱塑性碳纖維複合材料大廠永虹先進（6618）昨（16）日宣布，正式取得歐洲航太複材大廠Syensqo標案，將於第4季開始出貨；公司並將投入即將展開的國防乙式無人機標案。

永虹先進董事長吳家幸表示，永虹先進是台灣唯一具備航太等級高階熱塑性碳纖複合材料生產技術的企業，目前除了歐洲市場外，永虹近期也成功切入日本與韓國航太領域，已接獲少量試單，後續將持續擴大亞洲市場布局。

吳家幸表示，經過多年研發投入與國際級客戶的長期驗證，公司成功拿下Syensqo國際性標案，首批在手訂單金額約新台幣1,000萬元，代表永虹產品已獲得全球航太產業的高度信任與認可，也展現永虹正式進入國際航太供應鏈。

永虹先進長期專注於航太級熱塑性碳纖維研發，將參加「2025台北國際航太暨國防工業展」，現場展示最新一代具備高強度、輕量化與可回收優勢的航太級熱塑性碳纖維複合材料板材與拼接預浸料，並將投入即將展開的國防乙式無人機標案。

為強化完整解決方案，永虹攜手星協系統科技（WPC Systems）與台續有限公司合作，分別布局飛控系統與無人機教育訓練，透過「材料-系統-教育」三位一體的完整解決方案，將成為台灣少數具備全方位能量的無人機國家隊。