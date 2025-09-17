綠界處分精誠金融持股

第三方支付大廠綠界科技*（6763）昨（16）日公告，以每股135.85元，處分手上持有的興櫃公司精誠金融科技391張股票，總交易金額5,311.6萬元，處分利益3,200萬元，以綠界股本1.84億元計算，約當貢獻每股純益1.73元。

綠界表示，此次處分精誠金融科技股票，目的為公司業務發展需要及資金需求，此次處分完畢後，綠界仍持有精誠金融科技約22.07%股權，持股約4,847張。

展望未來，由於第4季為傳統電商旺季，外界預料，綠界營收有望逐季成長。

此外，綠界先前與國內多家第三方支付業者組成第三方支付公會，會員包括綠界、藍新科技等業者，首任理事長由綠界總經理劉士維擔任。

針對產業前景，劉士維曾表示，第三方支付每年約有餘千億元的規模，目前仍在持續擴大，為了能強化產業健康發展與防詐，加上希望能透過公會的力量給予政府更多建言，因此成立國內第一個第三方支付公會。