東洋淋巴瘤藥獲健保給付

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

東洋（4105）昨（16）日宣布，該公司自國外引進的單株抗體標靶新藥Tafasitamab，繼2025年1月取得台灣衛福部食藥署（FDA）藥證之後，將自10月1日起正式獲健保給付，搶攻國內上億元淋巴瘤藥物市場。

台灣東洋表示，血液腫瘤領域中，瀰漫性大B細胞淋巴瘤（diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL）是國人罹患淋巴瘤最為常見的類型之一。該公司長期耕耘血液腫瘤治療領域，很早就關注到Tafasitamab已成為國際淋巴瘤治療新趨勢，因此積極引進並順利於今年1月取得台灣FDA藥證。

台灣東洋指出，白血病、骨髓瘤及淋巴瘤是與血液系統主要相關的腫瘤類型，而Tafasitamab結合小分子藥物 Lenalidomide，已獲美國國家綜合癌症網絡（NCCN）登錄為瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）的最新治療指引，台灣東洋也同步啟動血液腫瘤藥物的布局計劃，希望透過「代理與自製」的雙箭策略，讓國內醫患用藥選擇與國際治療指引無縫接軌。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，根據國內最新十大癌症死亡率資料指出，淋巴癌在男性、女性統計上均榜上有名，每年更約有1,700位新增病患，雖然瀰漫性大B細胞淋巴瘤是淋巴癌中常見的種類，但臨床醫師經常反饋用藥選擇相對有限。

侯靜蘭率領團隊與醫師互動後看見需求，希望藉由「代理與自製」的雙箭策略發展出的組合療法，擴充台灣東洋在血液腫瘤藥品的產品線，也透過與國際同步的用藥指引嘉惠國內病患。

台灣東洋表示外銷困難學名藥、授權引入新藥及自製國產新藥一直是營運的三大主軸，將持續透過接軌國際、精準選題、技術升級、降本增效等策略，為醫病提供多元可近的治療選擇。

