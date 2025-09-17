生華科新藥將臨床試驗

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生華科（6492）昨（16）日宣布，旗下開發的抗癌候選藥物Pidnarulex（CX-5461），將搭配國際大廠藥物聯合使用，推進臨床試驗。

生華科表示，旗下抗癌候選藥物Pidnarulex將由國際製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）與再生元製藥（Regeneron Pharmaceuticals）提供已上市的PD-1抑制劑Cemiplimab（Libtayo）聯合使用，針對免疫檢查點抑制劑難治性微衛星穩定型結直腸癌（MSS CRC）進行第1/2期人體臨床試驗。

這項策略性合作為CX-5461獲得美國國家癌症研究所（NCI）贊助五年抗癌計畫順利推進的第三項臨床試驗項目，已向美國FDA遞交IND申請。此次合作彰顯CX-5461的新穎作用機轉，已獲國際藥廠對其具免疫療法加乘潛力的高度興趣。

生華科醫務長黃品諺表示，CX-5461與PD-1的強強聯手，CX-5461結合Cemiplimab的創新療法，旨在顯著提升實體腫瘤免疫治療反應率，拓展現有PD-1抑制劑適應症，並有望跨越MSS CRC與其他低免疫反應腫瘤的治療瓶頸。

微衛星穩定型結直腸癌約占所有結直腸癌病例的95%，目前仍缺乏有效治療選項，且近年在年輕族群中的發生率呈現上升趨勢。

