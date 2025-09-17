火星2025年下半年拚轉盈

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

火星生技（7731）總經理楊硯超昨（16）日表示，火星生技掌握六大通路，前八個月營收年增28%，單點藥局通路成長逾兩倍，產品通路調整過後，今年下半年力拚轉虧為盈，明年將進軍海外市場。

火星生技主要銷售產品涵蓋保健食品、保養品、美髮產品、健康用品及清潔用品等，保健品銷售占七成，保養品清潔用品占三成。

火星生技今年前八月營收3.97億元，年增28%，通路、商品策略調整，每股稅後小虧0.08元，楊硯超有信心，在通路商品調整過後，將緊密連結全台六大銷售通路類型，接下來配合雙11、雙12與耶誕節等傳統旺季，有信心下半年就會開始出現盈餘，力拚全年轉虧為盈。

楊硯超表示，火星生技在全國藥妝通路屈康寶穩定成長。地區型的單點藥局成長幅度最大，今年上半年單點藥局營收成長年增高達216%。

火星 生技 營收

