立盈2025年每股拚賺3元

立盈（7820）受惠產能利用率提升與新產能加入，前八月營收1.88億元，已超越去年全年總和，營運寫新里程碑。法人看好，隨著南科廠可望於第4季投產，以及高毛利的中科廠稼動率持續攀升，立盈今年每股純益有望上看3元。

立盈指出，今年整體營收表現顯著成長，主要是受惠於半導體客戶在先進製程持續擴大布局，進而帶動製程當中所產生的氟化鈣汙泥量不斷增加，該公司透過提供更全面的技術服務與解決方案，有效推升營收。

立盈表示，目前除了桃園平鎮廠每月1.800噸產能穩定運作，去年8月啟用的中科零廢中心新產能，每月1,500噸廠區產能利用率也持續提升當中，為營收帶來重要貢獻。

展望未來，立盈看好今年整體成長動能依舊強勁，除了中科廠產能持續穩步拉升之外，位於台南的南科廠也正積極加快建置腳步，預計將於今年第4季正式投產，每月可望再新增1,500噸的產能。屆時立盈將擁有平鎮、中科、南科三座生產基地，總月產能將可達4,800噸，可望進一步放大擴產效益。

法人分析，隨著半導體產業旺季來臨，立盈整體產能利用率可望逐季攀升，帶動下半年營運優於上半年，預期今年營收可望年增六成以上、挑戰突破3億元大關，獲利增幅將更強。