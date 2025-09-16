新代17日上市掛牌 今掀慶祝行情收在最高
臺灣證券交易所公告，新代（7750）科技已公開發行普通股股票自17日開始上市買賣，新代科技為初次上市（IPO）掛牌，為本年第16家掛牌的本國上市公司。其普通股股票自上市買賣日起5個交易日，股價採無漲跌幅限制。
資料顯示，電機機械類股的新代普通股數量為65,523,000股、現金增資股款繳納憑證6,320,000股。
觀察新代在興櫃16日股價掀起慶祝行情，一路震盪走高並拉尾盤收在最高點的925元、上漲4.16％，今日均價則為889.16元。而新代的承銷價為630元，若以均價計算價差，中籤者明日開盤賣出現賺約26萬、報酬率達41.11％。
臺灣證券交易所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎新代科技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至 https://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。
