創櫃板輔導課程豐富多元 獲熱烈參與及迴響

櫃買中心（Taipei Exchange）致力於扶植國內中小微新創事業，提供多元輔導服務，歷年持續舉辦涵蓋財會、稅務、法律、人資、行銷、管理、永續創新等不同面向且符合公司需要的輔導課程。9月開辦創櫃板進階輔導課程，特別邀請到台灣經濟研究院院長張建一博士講授「企業從存活到永續的3S極品牌策略」，對於新創企業如何從存活、成功到永續經營(3S)的契機，提供關鍵整合介紹及個案分析；此外，亦邀請神準科技董事長蔡文河闡述「台灣資通訊中小企業的成長挑戰與機會」，深入剖析企業成長策略、價值評估及核心競爭力，提供實務經驗交流及實例分享。兩大重量級講師開講，除創櫃板公司經營階層人員出席外，並吸引多家上櫃、興櫃公司報名參加，獲得熱烈參與及迴響。

櫃買中心表示，今(2025)年推出「創櫃板Plus」更友善的分級輔導課程，開辦「初階課程」、「進階課程」及「菁英課程」共三大階段多元面向課程，包括：人資、法律、稅務、行銷、募資、永續發展、創新研發、經營管理等，使不同規模及不同經營階段之公司，均能享有符合公司各階段實務需求的課程輔導，協助創櫃板公司逐步成長茁壯。未來將持續邀請產官學研各界講師開設創櫃板多元的輔導課程，陪伴新創企業邁向資本市場，創櫃板相關課程資訊請詳：https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/courses.htm

