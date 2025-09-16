非消費型布局發酵 群聯8月獲利近49倍、營收年增23.5%

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）16日公布8月自結合併營收與獲利，繳出亮眼成績：合併營收59.3億元，月增4.3%、年增23.5%；歸屬母公司稅後純益6.5億元、年增4900%，每股純益（EPS）3.15元。公司表示，動能一方面來自NAND儲存需求回溫，另一方面受惠於去年同期基期偏低；更關鍵的是，非消費型（Non-consumer）產品線的長年布局與研發投資持續發酵，為獲利體質增添含金量。

產業面也在助攻。群聯指出，近來HDD供給吃緊的訊號逐步浮現，推升雲端服務供應商（CSP）在資料中心導入SSD的誘因，進一步支撐NAND後續報價。回顧週期變化，NAND市場在2024年第3季放緩後，自2025年第2季起已見回溫，帶動供應鏈信心回補。

價格面上，原廠對需求展望轉趨正向並陸續啟動調價，群聯亦強化與NAND原廠協作，以確保供貨韌性、滿足全球多元應用需求。整體而言，8月營收與獲利雙增，配合資料中心端SSD替代趨勢放大，顯示AI驅動的高容量、高效率儲存需求持續外溢；群聯已把握復甦節奏，鎖定下半年至2026年的成長槓桿。