思必瑞特法說會／上半年營收年增39% 下半年獲利動能持續強勁

興櫃生技股思必瑞特（7790）近日召開法說會，說明該公司營運展望，思必瑞特受惠醫療院所客戶數增長，帶動上半年財務表現，2025上半年營收1.44億元，較去年同期成長39%，上半年每股稅後純益（EPS）從去年同期0.27元躍升至0.85元，看好下半年獲利動能持續強勁。

思必瑞特生技以血小板等個人化再生醫療製備服務為核心，截至今年6月30日止，累積總服務數達4萬人次，醫療院所家數達1,500家，營收連續四年的年複合成長率(CAGR)高達46%。

創辦人暨董事長林道隆表示，再生醫學已不再是學術理論，而是能夠實際應用於臨床的成熟技術。相較於傳統化學藥物，再生醫學更注重「個人化」與「精準化」。

思必瑞特生技透過研發、量產、全方位製程服務，並串聯下游醫療院所，打造出一套創新的商業模式，為市場提供精準、個人化、可信賴的再生醫療製備服務，目前應用領域已深耕醫學美容、皮膚科、運動醫學、復健科、骨科等，今年更成功拓展至泌尿科與婦產科等新領域。

在海外市場布局方面，思必瑞特生技日本東京實驗室已在2024年底建置完成，目前正在試營運中，同時也與當地大學機構、國際醫療保健檢測大廠Sysmex合作研發，逐步建立國際品牌影響力。

此外，思必瑞特將累積多年的凍晶專業知識與技術，拓展至多元的生物材料凍晶技術服務，有效解決上游廠商在生物材料活性保存及冷鏈運輸上的痛點。

林道隆強調，思必瑞特提供的不僅僅是單純的技術服務，更是一個與客戶共同討論、研發、並建立有效解決方案的合作平台。今年上半年，生物材料凍晶技術服務營收約近千萬元，佔比約7%，未來隨著日本營運擴增、挹注營收，佔比將逐步提高。

除了財務上的亮眼表現，今年思必瑞特生技憑藉技術實力與創新的服務模式，榮獲第七屆「品牌金舶獎」殊榮，作為得獎企業，林道隆也獲邀晉見副總統蕭美琴，獲得副總統肯定讓世界看到臺灣的實力。

品牌金舶獎由中華民國全國商業總會主辦，不以規模大小論高下，著重於表彰具創新能力與市場潛力的卓越台灣企業，期望台灣品牌在國際市場發光、打造BIT (Brand In Taiwan)模式。歷經產官學評審團的層層審核，思必瑞特生技從眾多參賽企業中脫穎而出，充分展現公司在精準再生醫療產業的國際競爭力。