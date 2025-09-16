快訊

美拚半導體國安！川普學「台積電模式」救英特爾 外媒指有2隱憂

國慶焰火今試放！超強空拍神出最佳觀賞視角 不藏私大公開

可能有颱風！美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

西勝進擊歐洲電池模組

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組廠西勝（3625）的捷克子公司近期開幕，鎖定歐洲市場電動自行車、機器人及無人機專用鋰電池模組商機。展望後市，西勝布局高電壓BBU與無人機商機，目前產品處於送樣認證階段，搭配LEV兩輪電動車電池高成長，明年目標本業拚轉機。

西勝董事長黃宗偉表示，西勝捷克從布拉格出發，連結歐洲、擴展全球。

捷克子公司未來將鎖定三大核心應用領域，專注開發電動自行車、機器人及無人機專用鋰電池模組，以滿足歐洲市場對高效能、輕量化與永續能源解決方案的需求。

西勝無人機業務今年瞄準商用市場，未來也不排除切入軍工領域。捷克子公司成立後，無人機鋰電池被視為三大核心市場之一，搭配近年歐洲國防預算提升、商機可期。

西勝布局BBU、無人機商機，其中GB300高電壓BBU今年已送樣國內電源供應器大廠認證，無人機電池亦進入認證階段，目標下半年展現成果；而LEV電動自行車業務今年顯著回升，全年力拚年增五成。

西勝8月營收3,617萬元，月增6.61%、年減16.1%；累計前八月營收2.83億元、年減24.2%。

今年營收下滑，主因公司持續轉型，逐步淡出NB業務，預計2026年將以AI、綠能相關產品接棒。

無人機 電池模組 電動自行車

延伸閱讀

港無人機長洲送藥 1小時縮為20分鐘 明年首季擬試載人

羅馬尼亞領空遭俄無人機闖入 外長召見俄大使抗議

IC 設計業下半年度小月 AI、機器人、無人機撐場

科技廠搶攻軍工、航太商機 佳世達、大眾控等揮軍國防展

相關新聞

智寶上興櫃 掛牌價40元

動漫遊戲（ACG）IP廠智寶（7824）昨（15）日舉辦興櫃前媒體茶敘，董事長鄧橋指出，隨著公司重量級IP將陸續推出，加...

松川精密2025年營收拚新高

繼電器大廠松川精密（7788）董事長王傳世昨（15）日表示，受惠AI需求強勁儲能營收翻倍增長，下半年營運有望優於上半年。...

西勝進擊歐洲電池模組

電池模組廠西勝（3625）的捷克子公司近期開幕，鎖定歐洲市場電動自行車、機器人及無人機專用鋰電池模組商機。展望後市，西勝...

博晟骨生長因子臨床正向

博晟生醫（6733）昨（15）日在櫃買中心召開重大訊息記者會，公布骨生長因子BiG001臨床一／二期試驗，包括30周與5...

安特羅新藥攻泰 邁大步

國光生（4142）子公司安特羅（6564）昨（15）日宣布，國光潭子細胞廠生產的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A7...

抽中有望賺43萬元！ 廣達「金孫」達明要上市

廣達（2382）孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明（4585）預計9月26日掛牌上市，競價拍賣15日截止，預計9月17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。