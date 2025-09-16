松川精密2025年營收拚新高
繼電器大廠松川精密（7788）董事長王傳世昨（15）日表示，受惠AI需求強勁儲能營收翻倍增長，下半年營運有望優於上半年。法人表示，松川受惠客戶下半年AI伺服器電源系統大量出貨，加上新能源產品出貨放量，全年營收有望挑戰新高，每股純益上看4~5元。
松川不回應客戶訂單及法人預估的財務數字。王傳世表示，新能源應用切入美系電動車大廠及全球主要儲能設備供應鏈，未來能源業務比重有望推升至逾七成。
此外，AI伺服器電源需求強勁，800v高壓直流（HVDC）供電架構趨勢明確，松川與台灣電源大廠合作投入超級密封與能降低發熱、提升電流負載與開閉耐壓的HVDC解決方案，王傳世表示，目前AI相關應用營收占比12%，看好2026、2027年AI應用需求爆發，占比有望提高至15%至20%。
據了解，目前包括台達電、光寶等電源廠都是松川客戶，受惠電源雙雄AI需求強勁，松川下半年不看淡。
松川副董事長吳頌仁說，繼電器與生活息息相關，一輛車包含雨刷、窗戶及椅子等應用至少搭載100多個繼電器，高級車搭載量更多，進入AI時代，因為開關控制及電流及電壓的轉換，電源穩定更顯重要，繼電器為關鍵的安全零組件，扮演接點到接點間絕緣體的角色。尤其未來電力架構走向HVDC趨勢，繼電器的規格大幅拉高，ASP翻倍增長，附加價值大幅提高。
松川多年前投入新能源布局，包括電動車及儲能等應用，營收占比近六成，也是美系電動車大廠供應鏈之一，今年上半年來自儲能應用營收年增109%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言