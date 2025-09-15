快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

上奇實施庫藏股擬買回2000張 解散奇能簡化組織架構

中央社／ 台北15日電

上奇今天公告，董事長決議實施庫藏股，擬從9月16日至11月14日，於每股新台幣36元至75元價格區間內，買回自家公司股票2000張，買回總金額上限6.22億元。

上奇表示，此次預定買回股份占公司已發行股數比重3.22%，買回的庫藏股將轉讓予員工，藉此激勵及提升員工向心力。

此外，上奇今天董事會也通過，擬將直接持股100%的子公司奇能數位科技公司辦理解散清算，藉此簡化集團架構及相關管理運作，授權董事長全權辦理。

上奇今年前8月營收34.07億元，年減6.6%；上半年歸屬母公司淨利8034萬元，也比去年同期衰退25.4%，上半年每股稅後純益1.29元。

上奇發言人魏茂發日前表示，今年第2季集團營運面臨產品組合調整與市場環境影響，但核心事業仍維持穩健發展。展望未來，公司將聚焦高成長與高附加價值業務；另外旗下子公司昕奇雲端今年7月剛掛牌上櫃，也將加速拓展海外市場。上奇將積極推進潛在併購與策略合作，加速區域整合與全球布局，為下一階段成長打好基礎。

董事長 庫藏股

延伸閱讀

主動式債券ETF 添新兵

留意金居期未沖銷部位

印能科技上櫃僅半年多 股價大怒神一度腰斬、近日再陷千元保衛戰

竑騰上櫃 蜜月行情甜

相關新聞

抽中有望賺43萬元！ 廣達「金孫」達明要上市

廣達（2382）孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明（4585）預計9月26日掛牌上市，競價拍賣15日截止，預計9月17...

惠民實業9月16日上櫃前競拍 10月2日掛牌

綠能環保股惠民實業配合上櫃前公開承銷作業，擬辦理現金增資發行新股3500張，其中2380張採競價拍賣方式承銷，投標期間為...

惠民實業上櫃前競拍 水資源整合布局看旺

綠能環保股惠民實業（6971）配合上櫃前公開承銷，辦理現金增資發行新股3,500張，其中2,380張採競價拍賣，投標期間...

博晟生醫下午3點半重大訊息記者會 公布骨生長因子二期臨床試驗結果

上櫃生技股博晟生醫（6733）15日公告，將在下午3點半在櫃買中心召開重大訊息記者會，公布骨生長因子二期臨床試驗結果。

智崴搶攻日本市場報捷

體感設備領導品牌智崴（5263）宣布，該公司打造的8K LED飛行劇院已於日本長崎知名主題樂園豪斯登堡啟用，是日本首座採...

德麥評估大馬拓點

德麥（1264）表示，該公司今年會將重點放在加強麵粉類商品。由於馬來西亞市場仍在持續增長，目前的倉儲規模逐漸無法滿足需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。