上奇實施庫藏股擬買回2000張 解散奇能簡化組織架構

上奇今天公告，董事長決議實施庫藏股，擬從9月16日至11月14日，於每股新台幣36元至75元價格區間內，買回自家公司股票2000張，買回總金額上限6.22億元。

上奇表示，此次預定買回股份占公司已發行股數比重3.22%，買回的庫藏股將轉讓予員工，藉此激勵及提升員工向心力。

此外，上奇今天董事會也通過，擬將直接持股100%的子公司奇能數位科技公司辦理解散清算，藉此簡化集團架構及相關管理運作，授權董事長全權辦理。

上奇今年前8月營收34.07億元，年減6.6%；上半年歸屬母公司淨利8034萬元，也比去年同期衰退25.4%，上半年每股稅後純益1.29元。

上奇發言人魏茂發日前表示，今年第2季集團營運面臨產品組合調整與市場環境影響，但核心事業仍維持穩健發展。展望未來，公司將聚焦高成長與高附加價值業務；另外旗下子公司昕奇雲端今年7月剛掛牌上櫃，也將加速拓展海外市場。上奇將積極推進潛在併購與策略合作，加速區域整合與全球布局，為下一階段成長打好基礎。