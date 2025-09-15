鈊象海外業務告捷 取得葡萄牙線上博弈執照

繼取得英國線上博弈執照後，遊戲股王鈊象（3293）海外業務再次告捷，旗下遊戲平台TaDa官網宣布正式揮軍葡萄牙市場，將業務版圖拓展至南歐市場，藉此挹注營運成長。

根據博彩監管與檢查局（GAPS）發布數據顯示，葡萄牙今年首季線上博弈的總收入約2.84億歐元（約3.35億美元或新台幣100.5億元），年增9%，且用戶活躍度與新增線上帳戶的數量持續擴大，為南歐線上博弈市場中，快速成長的國家之一。

據悉，葡萄牙的線上博弈自2015年合法化後，至今已步入第十個年頭，目前約有30家機構領有博弈執照；其中，13家主攻體育博弈，17家則經營線上博弈，而線上博弈的營收來源又以吃角子老虎機占八成，剛好是鈊象在海外最擅長的遊戲項目。

鈊象今年8月營收18.18億元，月增2.6%、年增13.5%，單月營收創歷史同期新高，受惠新台幣走貶以及營收規模持續維持高檔等因素，帶動8月每股純益衝上4.24元，較7月每股純益3.96元大幅成長，並與今年3月自結數並列今年新高；累計今年前八月營收145.44億元，年增22.5%，同創歷史同期新高。

展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，公司近期成功取得英國線上博弈執照，預估最快第3季將開始貢獻業績，同時也正在積極申請美國某些州以及歐洲其他地區的線上博弈執照，估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。

針對未來業務策略，鈊象今年以來的毛利率已衝上歷史新高的98%，主要原因來自授權遊戲占整體營收比重越來越高，已來到超過70%；其中，目前東南亞成長力度最大，其次為美國市場，而歐洲市場剛起步，但未來勢必會成為業績主力。

法人認為，隨著鈊象的業務陸續拓展到英國、葡萄牙等地，估計歐洲線上博弈市場很快就會有明顯貢獻，而既有的東南亞與美國市場則是穩定成長，今年全年營收、獲利均有望再創新猷，穩坐台股遊戲獲利王寶座。