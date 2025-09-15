智寶國際9/18登錄興櫃 下半年迎旺季拚轉盈

動漫遊戲IP公司智寶國際開發預計9月18日登錄興櫃，參考價為40元。董事長鄧橋表示，下半年為傳統旺季，除了手遊、電視動畫外，今年與宇峻奧汀共同取得知名遊戲繁體中文版代理權將陸續上線，今年營運力拚轉虧為盈。

智寶國際今天舉辦媒體交流會談營運展望。智寶國際主要經營動畫漫畫、遊戲開發投資、智慧財產權許可和製作管理等相關業務；外部最大法人股東為台灣大哥大持有股權約18%，其他包括威剛、能率集團約各占7%。

財務方面，智寶國際2024年營收為新台幣2.06億元，歸屬於母公司業主淨損2329萬元，每股虧損1.05元；今年上半年營收為1.23億元，歸屬於母公司業主淨損為2422萬元，每股虧損0.97元。

鄧橋指出，智寶國際主要營收來自日本與歐美，最大旺季落在耶誕節，其次是暑假。今年下半年將有重量級IP代理上線，為「FINAL FANTASY XIV」繁體中文版，預期成為第4季重要營運動能。而自有IP開發包括「妖怪旅館營業中」第2季動畫、「貴族轉生」電視動畫將在今年第4季至2026年陸續開播。

此外，智寶國際與日本遊戲公司Dragami Games合作，取得殭屍動作遊戲IP的開發權；在代理發行經營方面，凡爾賽玫瑰、科學小飛俠、夢幻遊戲等經典動漫IP也將重返播映平台。他表示，下半年預期陸續挹注權利金與製片收入，表現有望優於上半年，全年營運力拚轉盈。