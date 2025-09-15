智寶9/18登興櫃 台灣首家以動漫遊戲 IP為核心戰略邁入資本市場的企業

動漫遊戲(ACG) IP公司智寶9月18日將正式登錄興櫃交易，成為台灣首家以動漫遊戲(ACG) IP為核心戰略邁入資本市場的公司。

智寶董事長鄧橋表示，「公司成立10年來，一直以『打造、經營國際級IP』為願景，專注於ACG（動畫、漫畫、遊戲）IP 開發與經營，為台灣首家且唯一具有日本動畫遊戲產業核心『製作委員會幹事資格』的二次元IP開發公司」。

鄧橋指出，「智寶目前資本額為2.83億元，以『IP全方位營運平台』為核心戰略，結合動漫、遊戲、周邊商品、線上娛樂、線下活動等多元應用，展開二次元文化經濟的價值鏈延伸」。

智寶表示，公司的核心優勢在直接參與日本的製作委員會，站在產業鏈的源頭，掌握IP開發的關鍵資源與技術，並取得IP的全權利；不同於市場上透過版權採購取得IP代理或授權權利的業者，不僅掌握自有IP於全球市場的完整權利範圍，同時能直接主導IP的商業化策略。

在國際策略上，智寶表示，著重日本、北美與亞洲市場的發展，整合上游、中游、下游產業跨國長期戰略聯盟夥伴，包括集英社、SQUARE ENIX、東映等IP龍頭企業，及與TV TOKYO、NETFLIX、Bilibili等國際播映平台的長期合作關係，持續放大亞洲ACG IP內容的影響力，並逐步邁向全球文創價值鏈的核心角色。

智寶指出，旗下已成功打造多款自有IP作品，涵蓋遊戲、漫畫、動畫，亦積極擴增代理IP數，目前已累積逾百個動漫遊戲IP權利，包括《軒轅劍-蒼之曜》、《幻想三國誌-天元靈心記》、《金肉人》、《WITCH WATCH魔女守護者》等知名動畫，及《閃之軌跡-北方戰役》、《卡娜赫拉手遊》、《東方幻想ECLIPSE》等遊戲IP。

智寶表示， IP製片、IP授權的營收規模穩健，近3年營收平均已達1.5億元；今年上半年營收達1.23億元、年增504%，且本業營業毛利已轉正、達2,220.6萬元，為未來帶來長尾的經濟價值。

展望未來，智寶指出，今年下半年將有多項重大突破，包括重量級IP代理，與宇峻奧汀共同取得SQUARE ENIX《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版代理權，即將啟動上線營運；另外，國際級自有IP開發部分，包括《妖怪旅館營業中》第2季、《貴族轉生》電視動畫，將自第4季至2026年陸續開播。此外，與日本遊戲公司Dragami Games締結合作夥伴關係，取得全球人氣殭屍動作遊戲IP《LOLLIPOP CHAINSAW電鋸甜心》的遊戲及動畫開發權，進一步擴大在遊戲及跨界IP領域的影響力。

在代理發行的經營上，動漫IP「懷舊經典」與「新世代」的雙核心內容陸續登場：台灣觀眾耳熟能詳的《凡爾賽玫瑰》、《科學小飛俠》、《夢幻遊戲》等經典動畫陸續回歸播映平台，帶動跨世代的觀影共鳴。

智寶強調，隨著IP即將問市推出，將帶來豐厚的IP權利金收入及長尾經濟價值，有助今年下半年營運規模表現，有機會出現倍數放大成長。