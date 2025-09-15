抽中有望賺43萬元！ 廣達「金孫」達明要上市

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
全球前三大協作機器人廠商達明將掛牌上市，股票抽籤中籤紅包高達43萬元，報酬率180.67%。示意圖／ingimage
全球前三大協作機器人廠商達明將掛牌上市，股票抽籤中籤紅包高達43萬元，報酬率180.67%。示意圖／ingimage

廣達（2382）孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明（4585）預計9月26日掛牌上市，競價拍賣15日截止，預計9月17日開標；公開申購16日啟動，每股承銷價暫定238元，以興櫃收盤價668元計算， 中籤紅包高達43萬元，報酬率180.67%。

達明9月11日至15日辦理競價拍賣，競拍張數9,216張，最低投標價格200元，9月17日開標；公開申購在9月16日至18日進行，承銷張數3,104張，每股承銷價暫定238元，9月22日抽籤。

達明先前在8月26日舉行上市前業績發表會時，集團大家長林百里親自參加，且強調「金孫」達明要上市「登大人」了，股價在隔天急拉，短短3天一度衝達825元，寫下天價，但其後出現休息，一度回到600元，15日收在668元。

以15日興櫃價格668元計算，與承銷價的價差達430元，若是抽中有機會大賺43萬元，報酬率180.67%，投資人用23.8萬元參加抽籤，抽中1張幾乎是可賺到近2張。

達明已在全球銷售1.8萬支機械手臂，其中2,000台導入廣達集團工廠；自研首款人形機器人「TM Xplore I」也已對外發表亮相，成為台灣首台國產AI人形機器人；「TM Xplore I」搭載輝達Jetson Orin平台，目標瞄準半導體、電子與汽車製造等需高精度與高混合特性的產業。

輝達（NVIDIA）正式推出最新機器人平台Jetson Thor，達明董事長何世池先前透露，9月可能會推出採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品，看好輝達新品將帶動未來2至3年機器人大腦算力將以數倍成長。

