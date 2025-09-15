惠民實業9月16日上櫃前競拍 10月2日掛牌

快訊

中央社／ 台北15日電
水資源處理廠惠民實業預計10月初掛牌上櫃。惠民董事長吳萬益表示，環保水資源處理是嘉惠民眾的良心事業，上櫃掛牌只是起點，看好海水淡化廠在缺水時供應民生用水，以因應極端氣候挑戰。中央社
綠能環保股惠民實業配合上櫃前公開承銷作業，擬辦理現金增資發行新股3500張，其中2380張採競價拍賣方式承銷，投標期間為9月16日至18日，此次競拍底價為28元，預計上櫃掛牌日為10月2日。

惠民實業主要業務為水資源及廢棄物處理，水資源包含公共污水處理廠、再生水、海水淡化及淨水場，並包含水利工程，如抽水站、滯洪池等。

惠民實業持股100%的子公司萬美崙運營大社石化工業區污水處理廠的ROT（民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並營運）標案；而廢棄物處理則由惠民持股100%子公司萬嘉提供生活污水或工業廢水處理所產生無機及有機污泥處理。

此外，惠民實業轉投資持股51%惠連薄膜，主要從事淨水設備中最為廣泛使用的逆滲透膜清洗服務。惠民實業自110年起至今案場續約率約為93%，未延續部分多為評估未達目標毛利率不予爭取專案。

