惠民實業上櫃前競拍 水資源整合布局看旺

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
惠民實業董事長吳萬益。記者籃珮禎／攝影
惠民實業董事長吳萬益。記者籃珮禎／攝影

綠能環保股惠民實業（6971）配合上櫃前公開承銷，辦理現金增資發行新股3,500張，其中2,380張採競價拍賣，投標期間為16日至18日，底價為28元，預計10月2日上櫃。

惠民成立於1997年4月，2023年7月登錄興櫃，資本額3.5億元。該公司核心業務涵蓋水資源與廢棄物處理，不僅提供公共汙水處理、再生水及海水淡化等操作維護與工程承攬服務，更透過子公司萬美崙、萬嘉及惠連薄膜，整合汙水處理、汙泥處理及逆滲透膜清洗等上下游產業鏈，具備完整的全方位解決方案。

針對未來展望，惠民表示，公司積極透過整合上下游產業鏈，拓展民間企業業務領域，特別是事業廢棄物中的汙泥處理服務，以及逆滲透薄膜清洗服務。這些新業務將進一步強化公司在水資源處理與循環利用領域的競爭優勢，有助於滿足客戶多元需求，並促進在環保及綠色產業的永續發展。

惠民長期深耕水處理操作維護產業，自2021年起至今案場續約率約為93%。公司指出，未續約部分多為評估未達目標毛利率而未爭取的專案，顯示專業團隊深獲業主高度信賴，而長久穩定的合作關係也使公司對廠站有更高熟悉度，有助於提升案件毛利率。

法人看好，隨著操作維護案持續穩定貢獻毛利、工程案逐步完工以及廢棄物處理產能提升，惠民將藉由多年累積的政府汙水廠營運經驗，結合專業工程團隊與專案管理，持續強化獲利結構。在多重利基下，公司營運後市持續看旺。

