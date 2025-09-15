國邑、 Liquidia 富國銀行醫療保健會上說明 L606進入全面啓動階段

國邑*（6875）15日表示，其授權合作夥伴Liquidia（簡稱LQDA）公司近期受邀出席 2025 年富國銀行（Wells Fargo）第 20 屆年度醫療保健會議，以大篇幅介紹國邑藥品所開發、新一代吸入型治療藥物L606臨床最新進展、全球競爭優勢及市場的核心定位。

國邑藥品表示，LQDA研發產品線中，Yutrepia（吸入短效乾粉藥物）已於今年完成上市，公司現今正積極規畫第二項產品L606上市開發工作。LQDA 表示，已與全球主要法規單位確認L606送件申請美國及歐洲藥證的臨床需求，除了已完成藥物動力學研究，以及正在進行的美國開放設計的臨床三期試驗之外，再完成PH-ILD全球三期隨機對照試驗等三項臨床試驗，即可同時申請 PAH（肺動脈高壓）與 PH-ILD（間質性肺病相關肺高壓）兩項適應症上市。

其中美國開放設計的臨床三期試驗，包括由 Tyvaso 轉換療程的患者及少數 PH-ILD 患者的臨床治療結果，將在公司舉辦的 R&D Day 中公布療效及安全性等相關臨床資料。另外也預計年底前啟動的 PH-ILD全球三期臨床試驗，確認療效及安全性的臨床競爭力。

LQDA公司選擇PH-ILD 作為全球臨床三期的主要適應症，主要由於Tyvaso只在美國獲准上市，但全球醫療需求尚未被滿足，另外配合LQDA與國際醫師社群良好的合作關係，因此預期未來患者招募速度會比PAH更快。

在會議中LQDA特別提到L606的臨床優勢，如目前臨床研究觀察顯示，L606的微脂體配方能減少咽喉等上呼吸道不良反應，具有進一步提升患者的耐受性及醫囑性的優勢。此外，部分患者在清晨能感受到呼吸改善，推測是睡前給予的L606具緩釋作用，因此能夠維持下半天的治療效應，顯示給兩次給藥的策略讓L606在臨床反應上，能結合”即時性”與”持續性”的效應。

針對給藥方式與競爭格局，LQDA也表示，外界普遍關注劑量頻率及給藥裝置的選擇。L606 採用每日兩次霧化給藥，搭配微脂體緩釋技術，可降低峰值濃度、縮小峰谷差，提供更穩定的24小時藥物覆蓋。由於肺高壓病患活動量有限，對病患而言，每日一次或兩次的治療頻率差異不大，但L606更舒適、人性的設計將有助於改善臨床結果。

在市場比較上，LQDA 強調 L606 的臨床價值是基於長期臨床效果與耐受性，而非僅與每日四次或每日一次的投藥頻率或是不同給藥器械，來進行直接的比較。LQDA 表示，L606具有展現臨床改善潛力，重現靜脈輸注療法所達到的臨床效益，這種臨床優勢可以不受病情限制，持續改善患者的臨床結果。

在會議中LQDA也表示，L606 的核心目標是提供吸入性前列腺素類（prostacyclin）治療中最有效的藥物暴露方式。前列腺環素類的靜脈給藥療法，如：Epoprostenol 依前列腺素、Iloprost 伊洛前列素、Treprostinil 曲前列腺環素，已證實具備最強臨床數據，而L606的設計是希望透過吸入方式模擬這種全天 24 小時，並達成穩定藥物曝露量(exposure)的長效緩釋效果。

此外，LQDA 也關注競品進展：Tyvaso（曲前列腺環素）在 IPF (特發性肺纖維化)患者的 TETON-2 臨床三期試驗結果呈現正面效應，證實吸入型曲前列腺素在 IPF 具有明顯的治療效果，也為 L606 未來擴展至更多適應症，提供正面臨床證據。