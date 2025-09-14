精確子公司轉讓陸企股權

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

精確（3162）昨（14）日代子公司東台精玖旺硬質合金科技公告股份受讓事宜，後者將持有浙江精諾智流紀元科技55%股權，讓與AI-cycleX Tech Limited，AI-cycleX Tech是精確與合作夥伴共同成立的轉投資公司，全案預計明年首季前完成。

精確電池盒接單從去年第4季起陸續獲得大陸車廠比亞迪、小鵬、長城、一汽、東風、廣汽、日產等多家車廠的訂單，日前股價大漲後，股價在8月29日一度衝上69.9元，近期股價卻一路走低，上周五（12日）收55.8元，短線跌幅達兩成。

受惠於大陸電動車高速成長帶動電池盒需求暢旺，精確實業2025年第2季稅後純益為6,763萬元，每股純益（EPS） 0.52元，自去年第3季起已連四個季度獲利，今年上半年EPS已達1.02元。

從2024年第4季起，精確實業陸續獲得比亞迪、長城、一汽、東風、廣汽、日產、forseven等多家車廠的訂單。法人推估，精確目前接單金額已超過人民幣30億元（約新台幣127.5億元），這些訂單將在未來五年內陸續交貨。展望下半年進入車市的傳統旺季，再加上新訂單的持續量產，精確2025年營收及獲利成長可期。

大陸新能源汽車新車銷售量將在今年正式超越燃油車，而且還在成長當中，朝著新車銷售市占率80%的目標前進。

