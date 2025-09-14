上櫃公司 前八月績增8%

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心表示，上櫃公司855家（含KY公司28家）皆已於9月10日前完成8月營收申報作業。上櫃公司8月營收年增3%，1至8月累計營收年增8%，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

據上櫃公司公告8月營收顯示，8月全體上櫃公司單月營收總計2,459億元，較去年同期成長75億元（3%），營收成長公司共408家，衰退公司共444家，營收持平公司共三家。

另全體上櫃公司1至8月累計營收總計1.94兆元，較2024年同期成長1,432億元（8%），其中營收成長公司共522家，衰退公司共332家，營收持平公司共一家。

櫃買中心表示，全體上櫃公司8月營收較去年同期成長之主要產業為半導體業、其他電子業及金融業。經瞭解，半導體業主要是受惠於AI應用及和高效能運算需求增加；其他電子業受惠於半導體建廠、AI應用及資料中心建置及需求增加；金融業則受金融市場波動影響。

當月營收衰退之主要產業為鋼鐵工業、電機機械及光電業。鋼鐵工業因航太產品需求趨緩及鋼價下跌等影響致營收減少；電機機械主係工具機受美國市場需求衰退及匯率等因素影響；光電業則因影像產品及太陽能產品市場需求衰退。

全體上櫃公司8月累計營收成長的主要產業為其他電子業、電子零組件業及半導體業。

