快訊

iPhone 17登場掀手機降價潮！vivo V50狂降9千、iPhone 16現省5910元

切割四叉貓遭出征！雪坊優格強調「無政治立場」：不再與高度爭議人士合作

槍殺川普之友柯克嫌犯照片曝光…可能單獨作案 「彈殼刻有激進訊息」

溢泰新廠完工 2026年出貨

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

溢泰（7818）建構活性碳再生事業有最新進展，位於屏東的活性碳再生廠近日完工，將進一步完成環保驗證取得使用執照，並同步展開R類等相關執照與國際認證的申請程序，據悉目前已有多家半導體與電子廠商表達合作興趣，正在進行試樣與商務洽談，若順利通過驗證，明年第1季可望開始出貨。

該公司指出，在半導體或電子工業的液體處理流程中，活性碳是不可或缺的淨化材料，應用範圍涵蓋廢水處理、製程水再生、有機溶劑去除以及重金屬吸附等。傳統模式下，客戶使用過的活性碳多以廢棄處理，增加成本與環境負擔。

溢泰的「活性碳再生服務」採循環再利用模式，公司先提供活性碳，待客戶使用後回收，進行再生，最後回售或回購予客戶使用。此舉不僅有效提升材料利用率，亦能降低廢棄物產生，契合國際倡導的循環經濟趨勢。

溢泰位於屏東的再生廠採高規格製程設計，能符合電子廠嚴格的水處理標準，據悉目前已有多家半導體與電子廠商表達興趣，正在進行試樣與商務洽談。

延伸閱讀

屏東特優村里長 下廍里長身障不設限獲表揚

在屏東打造產業聚落 台積供應鏈園區 動了

攜手供應鏈進駐屏科專區 台積莊子壽：提升競爭力並拓展海外商機

屏東8廠商赴澳參加食品展 買氣創歷年新高

相關新聞

漢測2025年全年獲利將創高 17日登錄興櫃

晶圓測試供應商漢民測試系統（7856）預計9月17日登錄興櫃，參考價格 100 元，展望後市，總經理王子建表示，隨著客戶...

台鎔攻綠能 取得新進展

台鎔科技（6947）在綠能布局取得新進展，旗下百分之百持股子公司翰陽綠能，已於9月初取得使用執照，預計年底前正式商轉。

加百裕8月每股虧0.07元

加百裕（3323）昨（12）日公布8月自結稅後淨損698萬元，較去年同期稅後淨損2,317萬元，虧損縮小，每股淨損0.0...

泰谷旗下 正誠半導體檢測 報捷

泰谷（3339）旗下正誠，總經理伍睿暘透露，在管理優化及母公司資源挹注下，公司已成功在下半年實現獲利。此外，正誠與軟體公...

富強鑫積極參展 拚接單

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）將於9月中旬參加「2025越南國際塑橡膠工業展」，以及10月初的「德國杜塞道夫2025國...

溢泰新廠完工 2026年出貨

溢泰（7818）建構活性碳再生事業有最新進展，位於屏東的活性碳再生廠近日完工，將進一步完成環保驗證取得使用執照，並同步展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。