生技股王禾榮科下周一上市掛牌 承銷價能否守住成市場指標

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
示意圖。圖／本報資料照片
臺灣證券交易所公告，生技股王禾榮科技（7799）已公開發行普通股股票自9月15日開始上市買賣，禾榮科技為初次上市（IPO）掛牌，為本年第15家掛牌的本國上市公司。其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

根據資料，禾榮科目前普通股數量為140,689,500股，及現金增資股款繳納憑證15,798,000股。

國內大型投顧法人分析，禾榮科12日興櫃股價上漲0.69％收在815元，均價為800元，但公司承銷價僅600元，若掛牌現賣可賺報酬率逾33％，下周一轉上市交易首日是否跌破承銷價或大幅收黑，或可當作當前台股處於歷史高點，市場資金是否轉向獲利了結、縮手調節的熱點指標之一。

另證交所將於禾榮科上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎禾榮科技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至 http://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。

股票 增資 生技股

相關新聞

臺灣證券交易所公告，生技股王禾榮科技（7799）已公開發行普通股股票自9月15日開始上市買賣，禾榮科技為初次上市（IPO...

漢測預計17日登興櫃 搶攻AI與HPC先進測試市場商機

專注於半導體晶圓測試解決方案的漢民測試系統，預計9月17日在興櫃市場交易，參考價格100元。漢測成立於2004年，隨著半...

福華盤中觸漲停 碳權題材獲市場關注

福華（8085）12日盤中股價走勢強勁，最高價觸及22.6元，漲幅達9.98％，隨後漲勢有所收斂，目前於22.3元附近震...

銳澤在手訂單攀新高

銳澤（7703）總經理周谷樺昨（11）日表示，積極配合客戶海外布局腳步，已於8月在美國成立子公司，隨著日本、新加坡等海外...

錸寶旗下 來穎奪儲能訂單

錸寶旗下來穎科技（7816）昨（11）日公告，接獲合作夥伴台普威410MWh儲能系統訂單，預計今年第4季起陸續出貨至20...

系統電8月每股虧0.06元

系統電（5309）昨（11）日公布今年8月自結稅後淨損1,160萬元，每股淨損0.06元。

