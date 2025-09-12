生技股王禾榮科下周一上市掛牌 承銷價能否守住成市場指標

臺灣證券交易所公告，生技股王禾榮科技（7799）已公開發行普通股股票自9月15日開始上市買賣，禾榮科技為初次上市（IPO）掛牌，為本年第15家掛牌的本國上市公司。其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

根據資料，禾榮科目前普通股數量為140,689,500股，及現金增資股款繳納憑證15,798,000股。

國內大型投顧法人分析，禾榮科12日興櫃股價上漲0.69％收在815元，均價為800元，但公司承銷價僅600元，若掛牌現賣可賺報酬率逾33％，下周一轉上市交易首日是否跌破承銷價或大幅收黑，或可當作當前台股處於歷史高點，市場資金是否轉向獲利了結、縮手調節的熱點指標之一。

另證交所將於禾榮科上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎禾榮科技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至 http://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。