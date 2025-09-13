泰谷旗下 正誠半導體檢測 報捷

泰谷（3339）旗下正誠，總經理伍睿暘透露，在管理優化及母公司資源挹注下，公司已成功在下半年實現獲利。此外，正誠與軟體公司合作開發具AI演算法的AOI視覺檢測設備，已在SEMICON Taiwan 2025正式亮相，這項高毛利新業務，將成為公司明年營收成長主要動能。

正誠主要深耕半導體封裝代工服務，特別是後段Tempel製程。不過，過去因人才不足與管理問題，客戶流失嚴重。伍睿暘指出，泰谷今年5月入股後，除了派任生產線副總與廠長改善內部管理與效率，也帶動客戶群逐步回流。公司在泰谷入股後，月營收平均成長20%至30%，成功轉虧為盈。

展望未來，正誠將著重於核心業務轉型。除了既有的封裝與Tempel本業，公司將加大力度發展具AI演算法的AOI視覺檢測設備。此產品整合AI視覺辨識、3D掃描技術、OCR文字檢測與板彎量測等多項技術，能有效解決半導體後段檢測的人力與效率痛點。

伍睿暘透露，這套結合軟硬體的設備，其毛利率將遠高於一般半導體設備商，可望大幅優化集團獲利結構。法人預期，正誠明年營收可望較入股前年營收翻倍成長。

同時，正誠也正積極規劃矽光子檢測業務布局。儘管目前因市場規格尚未統一，相關部門的成立時程將延後，但正誠已展開市場調查，並強調未來將與母公司泰谷共同進行策略規劃與投資，以掌握新一代半導體技術的市場契機。