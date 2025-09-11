銳澤（7703）總經理周谷樺昨（11）日表示，積極配合客戶海外布局腳步，已於8月在美國成立子公司，隨著日本、新加坡等海外據點陸續爭取訂單，預估2026年日本、新加坡及美國都將貢獻業績。目前銳澤在手訂單從先前8億至10億元增至12億、13億元新高水位，交期估至明年底。

銳澤是高科技廠房氣體供應系統解決方案廠商，在今年國際半導體展秀出環保高效能的「肘管集塵裝置ECD（Elbow Capture Device）」與「粉塵捕捉器PCD（Powder Capture Device）」二項系列產品。這是專為應對半導體製造Sub-Fab端長期存在的粉塵堆積與管道堵塞問題而生，可提升製程良率、降低非預期停機風險。

周谷樺表示，積極推動轉型，除在技術持續精進，也跟隨客戶加速海外布局，隨著日本子公司已承接記憶體大廠訂單，新加坡子公司也針對二大建廠案報價競標中。另外，上個月於美國成立子公司，目前有近十人，規劃明年增加到30至50人。

他坦言，目前當務之急是培養足夠的人才，才能滿足海外拓展所需人力。銳澤已積極強化招募及人才培訓作業，並計畫將台灣員工送往美國受訓，同時在當地設立訓練中心，公司目標三年內將全球員工人數從目前260人增至500人，其中一半將在海外發展。

周谷樺強調，正著手將業務重心拓展至主系統領域，既可提振營收規模，更能達到營運模式平衡。他說明，主系統像是房屋建置時的電線管路鋪設，這類案件的規模和金額較大，雖發生的頻率不如二次配如設備安裝的穩定，但單一訂單價值更高。